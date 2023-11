Folgen des Haushaltsurteils Energieberater alarmiert: Ohne Förderungen kommt es zu Insolvenzen

Das Aussetzen der Energieberatungsprogramme nach dem Haushaltsurteil hat nach Angaben des Branchenverbandes Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH) drastische Auswirkungen auf die Berater. Zwei von drei GIH-Mitglieder hätten in einer Umfrage den Förderstopp der Programme als existenzbedrohend beurteilt, teilte der Bundesverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH) am Mittwoch in Berlin mit. „Diese Entwicklung zieht sich durch die gesamte Branche, trifft aber insbesondere Neueinsteiger“, sagte Geschäftsführer Benjamin Weismann. Ein Drittel der GIH-Mitglieder sei erst zwischen ein und fünf Jahren als Energieberater tätig. Der Verband hat nach eigenen Angaben rund 4000 Mitglieder.