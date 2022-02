Folgen des Russlandkonflikts Was Putins Eskalation für die Energiepreise bedeutet

In Deutschland zumindest nimmt die Diskussion über den Bau eines LNG-Terminals nun Fahrt auf. Zwar gibt es in der EU insgesamt 26 LNG-Terminals, in den Niederlanden und in Belgien auch mit Pipeline-Verbindung nach Deutschland. Aber Deutschland hat eben bislang keinen eigenen LNG-Anlandepunkt. Mögliche Standorte sind in Stade in Niedersachsen und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Stade wolle nun im Sommer die Antragsunterlagen einreichen, meldet die DPA, frühester Zeitpunkt der Inbetriebnahme: 2026. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte in den vergangenen Tagen signalisiert, dass LNG-Terminals auch in Deutschland die Versorgungssicherheit erhöhen würden.