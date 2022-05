Folgen von Ölembargo und Tankrabatt „Der Run auf die Tankstellen wird historisch“

Inwiefern?

Die Sprint-Gruppe ist seit mehr als 40 Jahren eine inhabergeführte Tankstellenkette. Wir kaufen in der Regel immer so viel ein, wie wir verkaufen. Wir wissen aus Erfahrung sehr genau, wie hoch der Absatz an unseren Tankstellen sein wird. Er schwankt in der Regel zwischen minus und plus fünf Prozent. Deshalb können wir die Absatzmengen recht gut im Voraus kalkulieren und entsprechende Mengen ordern. Unser Business funktioniert wie ein Uhrwerk.