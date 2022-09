Forderung nach Industriestrompreis wird lauter Für die Unternehmer fangen die Probleme jetzt erst an

„Noch ist keiner von unseren Firmen insolvent“, erzählt Küpper, der auch Präsident des Bundesverbandes Guss ist. Aber die teuren Preise kamen auch nicht zum Tragen. Das Problem im kommenden Jahr wird die Vorfinanzierung der Stromkosten. Immer mehr Unternehmen sind so klamm aufgestellt, dass sie erst herstellen können, wenn die Kunden per Vorkasse bezahlt haben. „Da entsteht ganz schnell der Druck, Insolvenz anzumelden, um nicht der Verschleppung bezichtigt zu werden“, sagt Küpper. Manche Unternehmen finden aber auch niemanden, der ihnen überhaupt den Strom anbieten will, den sie brauchen.