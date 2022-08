Fotovoltaik boomt Europas Solarindustrie hat die Chance auf eine Renaissance

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hält es allerdings für den falschen Weg, den Zugang zu in China produzierten Modulen über bürokratische Hürden oder Zölle zu erschweren. „Letzteres wurde von der EU in der Vergangenheit praktiziert und hatte lediglich den Einbruch des Fotovoltaik-Zubaus in Deutschland zur Folge“, so der Verband. „Zielführender wäre es, wenn die gewünschten Ziele über positive Anreize und nicht über Strafen erreicht werden. Dafür müssen Deutschland und die EU in Sachen Fotovoltaik wieder an Marktmacht und Bedeutung gewinnen.“