Fracking Herr Habeck, holen Sie den Bohrer raus!

Den gleichen Pragmatismus sollte der Wirtschafts- und Klimaminister aber auch im Umgang mit dem Fracking an den Tag legen, der umstrittenen Schiefergas-Förderung in Deutschland. Pragmatisch auftreten in Katar, dogmatisch in Niedersachsen, das kann sich das Land nicht mehr leisten. Im Gestein im Norden lagern Gas-Vorräte, die Deutschland auf Jahre hinaus helfen können. Das moralische Tabu gilt nicht mehr: Wer bereit ist, mit Katar zu handeln, wer bereit ist, Fracking-Gas aus den USA zu importieren, hat wenig Argumente, die Technik zu Hause zu verteufeln. Dazu kommt: Auch die Risiken für Mensch und Umwelt sind, legt man die jüngsten Untersuchungen zu Grunde, überschaubar.



Lesen Sie auch: Wo sich in Deutschland Schiefergas gewinnen lässt



Nein, auch deutsches Schiefergas wird nicht in den nächsten zwei Wintern helfen. Aber mittelfristig kann es einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Und die mittlere Frist ist wichtig, denn das Erdgas bleibt der Brückenbrennstoff in eine grüne Welt – bis es genug Kapazitäten bei den Erneuerbaren gibt, bis Deutschland genug grünen Wasserstoff importieren kann.