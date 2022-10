Französischer Energiekonzern: EDF erwartet wegen Ausfall von Atomreaktoren 32 Milliarden Euro Verlust

Die Verluste des hochverschuldeten französischen Versorgers EDF türmen sich immer weiter auf. Wegen der Ausfälle seiner Atomreaktoren und deshalb sinkender Strommengen kassierte der Vorstand am Donnerstag zum sechsten Mal in diesem Jahr seine Prognose und kündigte für 2022 ein Minus von 32 Milliarden Euro an. Im September hatte er noch einen Verlust von 29 Milliarden Euro avisiert.