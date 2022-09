Was den ganzen Energiesektor betrifft, genügt ein Blick auf die Erfahrungen mit Staatsunternehmen in der Energieversorgung, um skeptisch zu werden. In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde – wie in der gesamten Wirtschaft – an Investitionen in die Kraftwerke gespart. Die Wertschöpfungskette war nicht langfristig geplant, so dass es zum Beispiel im harten Winter 1978/79 zu Versorgungsengpässen kam. In Südafrika kann ich gerade hautnah erleben, wie ein heruntergewirtschafteter Staatskonzern in der Energieversorgung versagt. Nahezu überall gibt es dort seit Wochen regelmäßige – zumeist mittelfristig angekündigte – Stromausfälle. Auch dies hat mit unterlassenen Investitionen in die Infrastruktur zu tun, in diesem Fall weniger wegen Mängeln der Planwirtschaft, sondern wegen einer pandemisch verbreiteten Korruption innerhalb der Regierungspartei. Zusätzlich unterdrückt der staatliche Energieversorger gemeinsam mit der staatlichen Regulierungsbehörde nach wie vor privates Engagement im Stromsektor. Dies ist sowohl energie- als auch klimapolitisch ein Problem.