„Füllstände der Gasspeicher historisch tief“ Schützt eine Gasreserve vor Russlands Willkür?

Vor ein paar Tagen hat die Trading Hub Europe zwei Sonderausschreibungen auf ihrer Seite veröffentlicht, so genannte Long-Term-Options. Die THE ist die Marktgebietsverantwortliche für den deutschen Gasmarkt. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und der Netzagentur kauft die THE jetzt also Gas ein, um das System stabil zu halten, für Februar und für März. Ist das etwas Besonderes?

Das ist die zweite Sonderausschreibung innerhalb kürzester Zeit, eine weitere gab’s im Dezember. Das ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang, der die Unruhe zeigt, die aktuell offenbar auch im Bundeswirtschaftsministerium vorhanden sein muss, was die Füllstände anbelangt.