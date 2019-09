Gas-Tarife im Vergleich: Gasanbieter-Wechsel spart bis zu 900 Euro im Jahr

Mal eben die Gasrechnung halbieren? Was wie das Gewinnspiel eines aufmerksamkeitsheischenden Radiosenders klingt, ist Alltag. Zumindest in Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Eine Familie mit zwei Kindern und 18.000 Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr könnte statt 1844 Euro hier knapp 940 Euro zahlen, also gut 900 Euro weniger. Dafür müsste die Familie nur vom Grundvertrag der lokalen Stadtwerke zum Konkurrenten eprimo in den Tarif eprimoGas PrimaKlima wechseln. Im ersten Jahr lägen die Gaskosten dann etwa halb so hoch. Selten war es so einfach, viel Geld zu sparen.