Gas-Tarife im Vergleich Gasanbieter-Wechsel spart bis zu 900 Euro im Jahr

Die Rangliste der Biogas-Tarife wird vom Anbieter Montana angeführt, einem seit Jahrzehnten am Markt aktiven mittelständischen Familienunternehmen der Familie Koburger aus Grünwald. Auch hier sind die Beschwerdestatistiken unauffällig. Biogas, das zum Beispiel aus der Vergärung von Biomasse entsteht, spielt im Markt aber keine große Rolle. Nur eine einstellige Prozentzahl der Wechsler bei Verivox schließt einen Biogas-Tarif ab. Im Ranking werden Tarife geführt, in denen wenigstens zehn Prozent des Gases derart „bio“ ist. Sogenannte Klimagas-Tarife – bei denen der CO2-Ausstoß zum Beispiel durch den Kauf von Zertifikaten oder durch Investitionen in Umweltschutzprojekte ausgeglichen werden soll – überzeugen mehr Kunden. Etwa einer von fünf Verivox-Wechslern entscheidet sich für einen solchen Tarif. Im Ranking werden diese Tarife gemeinsam mit den herkömmlichen Gastarifen ohne CO2-Ausgleich geführt. Zu diesen Tarifen zählt zum Beispiel der eprimo-Tarif Prima Klima. Der Anbieter verspricht, in die Aufbereitung von sogenanntem Grubengas zu investieren. Grubengas ist Methan, das aus stillgelegten Steinkohlezechen austritt. Methan ist besonders umweltschädlich, deutlich schädlicher als Kohlenstoffdioxid. Daher soll mit dem Klimaschutzprojekt vermieden werden, dass das Methan in die Atmosphäre gelangt.