Gas-Umlage: Verhindert eine Umlage-Abzocke!

Aber selbst wenn der Gewinn nicht so traumhaft ausfallen wird wie bei RWE, er ist immer noch satt. So satt, dass es wie Missbrauch erscheint, wenn EnBW, anders als RWE und auch Shell, nicht auf Geld aus der Gas-Umlage verzichtet, sondern stattdessen mitzunehmen scheint, was irgend geht – nicht, um eine Pleite zu verhindern, sondern um das Ergebnis abzusichern. Dabei heißt es in der Erläuterung der Bundesregierung zur Umlage-Verordnung doch so eindeutig und zweifelsfrei: „Ausgleichszahlungen an die Gasimporteure sollen ermöglicht werden, die ausreichen, um Insolvenzen zu verhindern, aber nicht zu einer Absicherung von Gewinnen auf Kosten der Verbraucher führen.“