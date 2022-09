Gasengpass und Stromhandel: „Dass Putin den Hahn zudreht, ist weitgehend eingepreist“

Ein Prinzip macht derzeit Karriere in der öffentlichen Diskussion: Das Merit-Order-Prinzip, das den Strompreis bestimmt. Die Politik will da ran, mal mehr, mal weniger fundamental. Muss das sein?

Ich finde nicht. Wir sind als Vattenfall keine Fans von Eingriffen in die Preisbildung.

Es gibt den Plan, den Strom- vom Gaspreis zu entkoppeln. Die Rede ist viel vom spanischen Modell: Gaspreis in der Stromproduktion deckeln, dadurch den Strompreis drücken. Die Differenz zum Marktpreis von Gas staatlich finanzieren, wie auch immer. Finden Sie das verlockend?

Das Modell folgt zumindest einer gewissen Logik, der Staat muss für die Differenz aufkommen. Den Strompreis könnte das drücken. Aber, wie gesagt, ich bin skeptisch, dass Eingriffe mittelfristig nützen. Und Spanien ist ein anderer Fall, der dortige Strom- und Gasmarkt ist relativ isoliert von den europäischen Nachbarländern und gut mit Gas versorgt, wohingegen die Energiemärkte in Mittel- und Nordeuropa eng miteinander gekoppelt sind und eine Gasknappheit drohen kann.



Für mich als Händler möchte ich sagen: Klar, Strompreise von über 1000 Euro sind beängstigend. Aber ebenso beängstigend sind Politiker, die über das Marktdesign sprechen und glauben, es ändern zu müssen. Die Gas-Umlage hat doch schon gezeigt, dass selbst relativ einfache Mittel in der Umsetzung komplex sein können. Wenn man nun versuchen will, den Gaspreis in Europa zu deckeln, wird das ein wildes Experiment.