Gasengpass und Stromhandel „Selbst wenn Putin Spielchen spielt: So viel ist nicht mehr drin“

Es gibt die These, dass die Trading Hub Europe, der Gasmarktverantwortliche, die Preise getrieben hat, weil sie im Namen der Regierung derzeit für insgesamt 15 Milliarden Euro Gas aufkauft. Ist da was dran?

Das könnte gut sein. Aber das würde dann logisch auch bedeuten, dass die Preise demnächst sinken, weil die THE nicht unendlich kaufen wird. Ich schaue derzeit vor allem auf zwei Grafiken: Die Lieferungen über Nord Stream 1 und den Gaspreis fürs nächste Jahr, die Futures. Klar, bei Nord Stream 1 müssen wir abwarten, was nach der Wartung geschieht. Aber eigentlich sind die Lieferungen, also jene rund 20 Prozent der möglichen Kapazität, in den vergangenen Wochen beständig gekommen – und der Preis ist trotzdem nach oben gegangen.



Dabei gibt es noch keine physische Knappheit.

Richtig. Und wenn man es genau nimmt, ist sogar schon weitgehend eingepreist, dass Wladimir Putin den Gashahn irgendwann ganz abdreht.