Gasknappheit Wir sind alle Uniper!

Der Uniper-Schock erfasst die Börse – und er sollte uns allen zu denken geben. Die Düsseldorfer erzeugen Strom aus Kohle und Gas und zählen zu den drei großen Gashändlern in Deutschland. Uniper steht also an der Front, wenn es um die Auswirkungen der Gasknappheit in Deutschland geht. Wenn Uniper ein Problem bekommt, dann können wir uns ausrechnen, was bald auf Endverbraucher und Gewerbekunden zukommt: steigende Strompreise und höhere Heizkosten.