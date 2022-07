Gaskrise Was geschieht genau bei der Wartung von Nord Stream 1? Eine Spurensuche

Eine Pressesprecherin von Gascade, dem Betreiber eines deutschlandweiten Gasfernleitungsnetz, berichtet wie ihre Leitungen gewartet werden. Gascade gehört zur Wiga Transportbeteiligungsgruppe, ein Gemeinschaftsunternehmen von Wintershall DEA und der Securing Energy for Europe GmbH – unter diesem Namen firmiert die ehemalige Gazprom Germania, seit sie unter treuhändischer Verwaltung der Bundesnetzagentur steht. Zu Wiga gehören neben Gascade die beiden Leitungen Opal und Nel – das sind quasi die Anschlussleitungen in Lubmin, dem Ort an dem das Gas aus der Nord-Stream-1-Pipeline in Deutschland ankommt. Opal und Nel verteilen es dann in Deutschland. In diesen Leitungen werden beispielsweise die Verdichterstationen regelmäßig überprüft in denen es mehrere tausend Armaturen und Ventile gebe – da nutze man häufig die Wartungsfenster, um sie ersetzen zu können.