Gasversorgung Der LNG-Startschuss des Robert Habeck

Das mit der Zeit ist wichtig, und auch, dass Habeck sie nicht verstreichen lässt, sondern sie füllt, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute – und zwar mit Versuchen, wegzukommen aus dieser so verfluchten Energieabhängigkeit von Russland, mit Versuchen, sich möglichst bald aus dem Klammergriff Wladimir Putins zu lösen, diesem entwürdigenden Widerspruch ein Ende zu bereiten, dass die Deutschen einerseits moralisch hochwertig das Morden in der Ukraine verdammen, aber andererseits Putins Gas kaufen müssen, damit die Wirtschaft nicht implodiert und die Wohnzimmer nicht kalt werden. Olaf Lies (SPD), der niedersächsische Bau- und Energieminister ist an diesem Morgen auch auf dem Boot, genauso wie sein Kollege, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).



Genau genommen fahren die beiden derzeit sehr viel auf Ausflugsschiffen, um künftige Standorte für LNG-Terminals zu inspizieren. Erst vor wenigen Wochen waren sie in Stade. Dort schon sprach Lies von der „neuen Deutschlandtempo“, die nun angestrebt werden müsse. Und auch in Wilhelmshaven lässt Lies keine Gelegenheit aus, diese, offensichtlich eigene, Wortschöpfung zu erwähnen, zu prägen, sie mit sich zu verknüpfen. Wenn Lies Glück hat, wird in künftigen Wikipedia-Einträgen vermerkt sein: Olaf Lies, das ist doch jener Mann, der das „neue Deutschlandtempo“ erfunden hat.