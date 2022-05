Gasversorgung Der LNG-Startschuss des Robert Habeck

Grün trifft hier, wieder einmal, auf Grün. Das macht die Sache so pikant, wobei Habeck die Umwelthilfe schon am Mittwoch vor einer Klage gewarnt habe. Es gehe schließlich, bei allem Respekt, um die nationale Versorgungssicherheit. Und er selbst sei, als Mann von der Küste, das möge man bitte nicht vergessen, der „größte Schweinswal-Fan in der Bundesregierung.“ Es ist nicht ohne Ironie, dass Habeck, als er am Morgen in Wilhelmshaven die „Harle Kurier“ betritt, an Bord erst einmal von einer Art Fanzine empfangen wird. Ein Plakat informiert dort über die „Meeressäuger im Wattenmeeres“ (Genitivkonstruktion im Original). Ganz wichtig: der Schweinswal. Diese Tiere im Frühling im Jadebusen zu beobachten, sei ein „besonderes Schauspiel.“