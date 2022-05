Gasversorgung Der LNG-Startschuss des Robert Habeck

Er skizziert eine Vision der geschäftsträchtigen binneneuropäischen Arbeitsteilung. Aus gutem Grund. Spätestens seit dem Beginn der Energiekrise im vergangenen Herbst können sich griechische Reeder vor Aufträgen nicht mehr retten. Und dass die Deutschen jetzt so scharf auf eines der weltweit existierenden 48 FSRUs sind, dürfte die Leasing-Rate enorm in die Höhe getrieben haben. Insider hatten in einem Newsletter jüngst von rund 200.000 Euro pro Tag geschrieben. Es sind Preise, die jedem Reeder Tränen in die Augen treiben müssen – und jedem Steuerzahler auch. Aber Habeck hat, gut gelaunt, unterschrieben. Im Fachjargon wird der Vorgang nicht umsonst „Charter-Party“ genannt.



Aber was soll’s? Wenn’s der Sache dient? Und das tut es offenbar. Nach Berechnung aller Beteiligten könnten die FSRUs schon Ende des Jahres einen beachtlichen Teil der russischen Gaslieferungen ersetzen.