Gazprom-Gasspeicher in Deutschland leerer als Anfang November

Insgesamt waren die europäischen Speicher der im Branchenverband Gas Infrastructure Europe vertretenen Unternehmen am Mittwoch zu gut 64 Prozent gefüllt - mit der für die Jahreszeit üblichen, abnehmenden Tendenz. Der Füllstand am 8. Dezember des Vorjahres lag allerdings bei knapp 84 Prozent. Der aktuelle Speicherstand ist der niedrigste Füllstand an einem 8. Dezember seit mindestens 2011, wie sich einer Übersicht des Verbandes entnehmen lässt. Der bisherige Tiefstwert an diesem Datum lag 2016 bei 74,9 Prozent. Die Gasspeicher in Deutschland waren am Mittwoch zu 61 Prozent gefüllt (Vorjahr: 83 Prozent).



