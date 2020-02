GE-Deutschland-Chef Dierker „Windkraftanlagen sind auch eine Zumutung“

WirtschaftsWoche: Herr Dierker, was sehen Sie, wenn Sie in Ihrem Garten sitzen und den Blick schweifen lassen?

Wolfgang Dierker: Ich wohne in Berlin-Lichterfelde und ich sehe eine Autobahn, gar nicht so weit entfernt, ziemlich laut, und das Gaskraftwerk Lichterfelde. Also viel Energie- und Verkehrsinfrastruktur um mich herum. Und wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, sehe ich lauter Windanlagen. In Ruhlsdorf, in Teltow, an der unmittelbaren Grenze im Berliner Süden.