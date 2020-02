GE-Deutschland-Chef Dierker „Windkraftanlagen sind auch eine Zumutung“

Demnach sind im schlimmsten Szenario fast 17.000 Arbeitsplätze in der Branche in Deutschland gefährdet.

Das ist schon erheblich. Und man sieht ja heute schon die Bremsspuren in der Branche.



Der deutsche Windkraftanlagen-Marktführer Enercon aus dem ostfriesländischen Aurich baut in Deutschland bis zu 3000 Arbeitsplätze ab, weil Aufträge ausbleiben. Droht Ähnliches auch bei GE Deutschland?

Nein. Wir haben uns frühzeitig auf dem Weltmarkt diversifiziert und damit heute ein gutes Auslandsgeschäft. Mittlerweile werden die Anlagen auch auf andere Kontinente exportiert. Das sorgt in der Fabrik hier in Deutschland für eine Auslastung, die uns für eine Reihe von Jahren gut beschäftigt halten wird. Wenn wir aber irgendwann annähernd 100 Prozent unserer Produktion exportieren, stellt sich die Frage: warum hier am Standort? Mit allem, was damit zusammenhängt. An einem Standort wie Deutschland mit hohen Kosten braucht man auf mittlere Sicht einen Heimatmarkt.