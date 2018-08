Geplante Linde-Praxair-Fusion Wolfgang Reitzles größte Niederlage

Jetzt allerdings könnte es in Danbury heißen: „Steve doesn’t want it“. Den lange geplanten Zusammenschluss mit dem Münchner Gasekonzern Linde dürfte Angel, der als CEO des neuen Konzerns vorgesehen war, nicht mehr wollen. Zu hoch sind die Hürden, die jetzt die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission aufgestellt hat. Beide Unternehmen müssen möglicherweise deutlich mehr Geschäfte verkaufen als sie wollen und vereinbart hatten. Aktivitäten mit einem maximalen Umsatzvolumen von insgesamt 3,7 Milliarden Euro wollen Linde und Praxair für ihre Fusion abstoßen. Mehr nicht. So steht es in der Fusionsvereinbarung. Diese Grenze könnte jetzt gerissen werden.