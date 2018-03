Thomas Wolf von der Nürnberger Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner vertritt fünf der insgesamt 29 Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf. Wolf ist überzeugt, dass die Richter dem Gutachter von Warth & Klein folgen werden und die niedrigeren Zinssätze aufheben werden. Jonas kam in dem Gutachten zu dem Schluss, dass der Zinssatz zu niedrig sei. „Wir gehen davon aus, dass das Oberlandesgericht entscheidet, dass die Bundesnetzagentur nicht richtig gerechnet hat bei der Ermittlung des garantierten Zinses auf das eingesetzte Kapital der Strom- und Gasnetzbetreiber“, sagte Wolf der WirtschaftsWoche. In diesem Fall müsse die Bundesnetzagentur die Eigenkapitalzinssätze neu festlegen.