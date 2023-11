Geschäftszahlen: Energiekonzern Eon steigert Gewinn und investiert mehr

„Bei unseren Investitionen in die Energiewende machen wir weiter Tempo – in Deutschland und europaweit“, kündigte Spieker an. E.ON sei bereit, auch in den kommenden Jahren seine Investitionen weiter auszubauen. Voraussetzung sei eine angemessene Rendite. Die Netzbetreiber in Deutschland haben die Bundesnetzagentur aufgefordert, die bislang geplanten Renditen zu erhöhen.