Großes Subventionsprogramm angekündigt: Wie Habeck den Strompreis für die Industrie drücken will

Das Wirtschaftsministerium setzt langfristig noch auf einen zweiten Mechanismus: So genannte Power Purchase Agreements, PPAs, für die Industrie sollen gefördert werden. PPAs sind Verträge, die ein Stromerzeuger direkt mit einem industriellen Abnehmer schließt. Sie beinhalten in der Regel die Zusage, dass der Erzeuger die Menge X zu Preis Y meistens sogar aus Anlage Z, etwa einem Offshore-Windpark, liefert. Solche Verträge will Habeck nun mit Bürgschaften absichern. Auch eine gute Idee, nur eben auch nicht kurzfristig umsetzbar.



Im Kern kann man deshalb alles, was in den drei vorhergehenden Absätzen stand, vorerst getrost vergessen. Denn das Entscheidende des Habeckschen Vorstoßes steht auf Seite 4 seines Arbeitspapiers: Um die „Zwischenphase“ bis 2030 zu überbrücken, und zwar mit einer „intakten Grundstoffindustrie und neuen Zukunftsunternehmen“, sei ein „Brückenstrompreis“ in Höhe von 6 Cent für die Kilowattstunde für einen „klar definierten Empfängerkreis“ nötig, der, jetzt kommt’s, „aus öffentlichen Mitteln“ finanziert werden müsse. Laut EU-Statistiken lag der Preis in Deutschland im Schnitt zuletzt bei über 19 Cent, in der Praxis dürfte er bei energieintensiven Unternehmen irgendwo zwischen 8 und 15 Cent liegen, in den USA aber ist Strom für unter 5 Cent zu haben.