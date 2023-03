Großhandelspreise fallen Warum Haushalte weiter auf sinkende Gaspreise warten müssen

Von den gesunkenen Großhandelspreisen für Gas werden Verbraucher in Deutschland nach Einschätzung der Bundesnetzagentur erst in einigen Monaten profitieren. „Es dürfte noch sechs bis zwölf Monate dauern, bis die Senkung der Großhandelspreise für Gas und Strom auch bei den Haushaltskunden ankommt“, sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Das liegt an der Laufzeit der Verträge und an der Einkaufsstrategie der Unternehmen.“