Grün und teuer Das sind die besten nachhaltigen Stromanbieter

Derzeit verdienen die Ökostromerzeuger prächtig. So meldete Encavis, Betreiber von Wind- und Solarparks, für das erste Halbjahr plus 60 Prozent beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) gegenüber 2021. Encavis liefert laut eigenen Angaben nicht an Ökostromanbieter, sondern an Gewerbekunden. Über Zufallsgewinne redet das Unternehmen derzeit nicht. Stattdessen warb Encavis kürzlich auf einer Road Show um Investoren.