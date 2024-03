Grünes Licht von EU-Kommission Bund will Gasnetzbetreiber Wiga übernehmen

Wintershall Dea ist eine Tochter des Chemiekonzerns BASF, der diese an den britischen Ölkonzern Harbour Energy verkaufen will. BASF-Finanzchef Dirk Elvermann sagte im Februar den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa, Wintershall Dea setze die Vorbereitung zum Verkauf des Anteils an der Firma Wiga fort. Die Pipelines seien ursprünglich genutzt worden, um russisches Gas in Deutschland zu verteilen, sagte Elvermann. Nun würden sie für die Anlandung von Flüssigerdgas aus anderen Ländern genutzt, etwa den USA - künftig möglicherweise auch für Wasserstoff.



