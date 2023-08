Halbjahreszahlen Wie Uniper aus dem Geschäft mit dem Gas aussteigen will

Die Halbjahreszahlen des Unternehmens zeigten, wie stark sich Uniper bereits von der durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Versorgungskrise erholt hat. „Das sind die besten Halbjahres-Ergebnisse seit der Gründung“, erklärte Finanzvorständin Jutta Döngens. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet das Unternehmen einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis beruhe allerdings auf außergewöhnlichen Effekten, die sich im nächsten Jahr vermutlich nicht wiederholen würden, ordnete Dönges ein. Denn sie basieren vor allem auf einer Abmachung, die das Unternehmen mit der Bundesregierung und der EU ausgehandelt hatte. Dadurch wurde Uniper von der Verpflichtung befreit, die gesamte zu liefernde Gasmenge zu hohen Preisen am kurzfristigen „Day-ahead“ Markt zu kaufen. Stattdessen erwarb das Unternehmen Gas über Termingeschäfte, verschob den Kauf sozusagen in die Zukunft, und profitiert nun von den fallenden Preisen am Markt. So sehr, dass Uniper allein dieser Schritt mittlerweile zwei Milliarden Euro eingebracht hat.



Aufgrund der Verstaatlichung ist der Gaskonzern allerdings auch an EU-Auflagen gebunden. Dazu gehört, dass das Unternehmen prüfen muss, ob es nach den staatlichen Finanzhilfen besser dasteht als vorher. Wenn ja, muss Uniper für Rückzahlungen aufkommen. Die Auflegen sehen auch vor, dass Uniper das Kohlekraftwerk Datteln 4 verkaufen muss. Über den Stand der Abwicklung sagte Geschäftsführer Lewis jedoch nichts.