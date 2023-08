Heizen mit Holz Run auf Kaminöfen und Pelletheizungen vorbei

Pellets könnten die Energiewende allerdings unterstützen, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Karin Eder. „Das ist gerade in Häusern sinnvoll, in denen der Einbau einer Wärmepumpe wegen mangelnder Möglichkeiten nicht sinnvoll ist.“ Aus Klimagesichtspunkten sei das Bauen mit Holz allerdings der Verbrennung vorzuziehen. „Hierdurch wird der im Holz enthaltene Kohlenstoff langfristig gebunden und somit einer atmosphärischen Freisetzung in Form eines Treibhausgases Kohlendioxid entzogen.“



Lesen Sie auch: Warum die Holzheizung ein Klimakiller ist



Nur wenige Menschen heizen ausschließlich mit Holz, für die meisten ist der warme Ofen eine zusätzliche Wärmequelle. Trotzdem gibt es in deutschen Haushalten rund zehn bis zwölf Millionen Kaminöfen, davon seien 8,5 Millionen in Betrieb, sagt Egly. „Wenn überhaupt kommt eine Heizungsanlage mit Scheitholzkessel – als Ersatz für eine bestehende Heizungsanlage – wohl nur im ländlichen Raum in Frage.“ Vor dem Kauf eines Kaminofens sei es jedoch sinnvoll, bei der Kommune nachzufragen, ob es einen Konflikt mit dem Wärmekonzept geben könne, das diese erarbeiten müsse.