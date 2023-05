Heizkostenabrechner Techem „Es ist kein Problem, eine Wärmepumpe mal zwei Stunden zu unterbrechen“

Die Abrechnungspraxis Ihres Geschäftsmodells steht oft in der Kritik. Denn Ihre Kunden – die Vermieter – haben nur wenig Motivation, hart mit Ihnen zu verhandeln, weil sie die Preise einfach an ihre Mieter weiterreichen.

Mal abgesehen vom gesetzlichen Auftrag für die Vermieter lautet unsere Botschaft: Messen schafft Bewusstsein. Durch regelmäßigen Einblick in die Verbrauchsdaten können Bewohnende ihr Nutzungsverhalten anpassen und damit Energiekosten sparen und den CO2-Austoß senken.



Aber am Unwillen von Vermietern droht das Smart-Meter-Geschäft in Deutschland zu scheitern: Laut einer Umfrage, die Ihr Unternehmen im Januar und Februar 2023 durchgeführt hat, planen nur 8 Prozent der Privatvermieter und 18 Prozent der geschäftlichen Vermieter die Installation von Smart Metern. Der Grund: Die Kosten sind den Vermietern zu hoch.

Auf diese Preissensibilität hat der Gesetzgeber nun reagiert. Laut dem neuen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW), das im Juni in Kraft treten wird, erhält der Anschlussnutzer für jeden Pflichteinbaufall einen Zuschuss von 80 Euro pro Jahr für ein solches digitales Messsystem. Diese 80 Euro gleichen die Mehrkosten gegenüber dem alten analogen Zähler aus. Jetzt gibt es als keinen Grund mehr, nicht auf die digitalen Geräte zu setzen. Wenn man also diese Umfrage in drei Jahren noch einmal durchführen wird, wird ein komplett anderes Meinungsbild herauskommen.