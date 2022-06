Hilft er nun oder nicht? Mit Klauen und Zähnen: Der Kampf um den Tankrabatt

Tatsächlich hat das Bundeskartellamt erst im April begonnen, Licht in dieses Dunkel zu bringen, nämlich mit einer sogenannten Sektoruntersuchung. „Wir wollen wissen, warum das so ist“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. „Warum laufen im Moment die Rohölpreise, die Raffineriepreise und die Tankstellenpreise so auseinander. Und wir wollen wissen, was sind die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Welche Kostenstrukturen haben eigentlich diese Raffinerien?“ Dazu hat die Bonner Behörde bereits, wie es von einem der betroffenen Unternehmen heißt, „umfangreiche Fragebögen“ verschickt. An denen arbeite man jetzt. Wie lange so eine Untersuchung dauert, ist dabei offen.