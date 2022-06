Hilft er nun oder nicht? Mit Klauen und Zähnen: Der Kampf um den Tankrabatt

„Wir haben eine weltweite und auch in Europa gestiegene Nachfrage nach Fertigprodukten, die auf ein tendenziell verknapptes Angebot trifft“, sagt Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des etwas kryptisch En2x abgekürzten Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, der die Interessen der Konzerne vertritt. So habe etwa die Sommerfahrsaison in den USA begonnen und die Nachfrage nach Sprit erhöht, gleichzeitig aber seien die Raffineriekapazitäten begrenzt. So sei die einzige Raffinerie in Österreich, in Schwechat, derzeit ausgefallen, auch in der Ukraine zerstörte Raffinerien verlagerten die Nachfrage, und selbst in Deutschland müssten Raffinerien ihre Produktion drosseln, weil, tja, weil die Bahn nicht fährt.