Höherer Quartalsgewinn RWE verdient mehr als erwartet

Die Ergebnissteigerung hat RWE vor allem dem Handelsgeschäft zu verdanken. Dies steigerte seinen operativen Gewinn auf 255 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 24 Millionen Euro vor Jahresfrist. Im Gesamtjahr könne die Sparte am oberen Ende der Prognose von 100 bis 300 Millionen Euro liegen. In der Sparte europäische Erzeugung schrumpfte der Gewinn unter anderem wegen einer geringeren Stromproduktion auf 63 von zuvor 159 Millionen Euro. Hier erwartet RWE im Gesamtjahr ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne von 250 bis 350 Millionen Euro.