„Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen investiert in Energiespeicher

Die in einem Kraftblock-Modul gespeicherte Energie kann sowohl in Wärme, Kälte als auch Strom abgegeben werden.



Die Wärme, die bei der Produktion von Stahl in einem Stahlwerk freigesetzt wird, kann laut Schichtel von einem 20-Fuß-Energiespeicher aufgenommen werden: Die Speicherkapazität beträgt 16 Megawattstunden Wärme von 1000 Grad. Der Container könnte ein ganzes Einkaufszentrum einen Tag lang im Winter mit Heizungswärme und warmem Wasser versorgen.



Auch ein möglicher Ausstieg aus der Kohleenergie könnte Kraftblock profitieren, so Schichtel. Kohlekraftwerke sind nicht nur ans Stromnetz angeschlossen, sondern verfügen über Dampfturbinen, die Wärme zu Strom machen können. Bei einem Ausstieg aus der Kohlekraft könnten die Energiespeichermodule die Brennkammern der Kohleöfen ersetzen.