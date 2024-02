Hohe Energiepreise „Die Versprechen der Regierung wurden ad absurdum geführt“

Sie haben die Mehrkosten bislang als Qualitätsführer an Ihre internationalen Kunden weiterreichen können. Ziehen die weiter mit?

Howe: Unsere Abnehmer haben auf die Engpässe im Suezkanal und auch auf die Teuerung wegen des Ukrainekriegs sehr verständnisvoll reagiert. Die neuesten Mehrkosten nehmen sie aber als hausgemacht in Deutschland wahr. Sie drohen, neue Aufträge in europäische Nachbarländer zu geben. 2019 bot China handgefertigte Gussteile um 20 Prozent günstiger an als wir, heute unterbieten sie uns bereits um die Hälfte. Binnen fünf Jahren stieg der Erzeugerpreisindex in Deutschland für Metalle um 33 Prozent, bei Stahl sogar bis zu 40 Prozent. Das kann eine hocheffiziente Gießerei mit noch mehr Effizienz und mehr Digitalisierung beim besten Willen nicht kompensieren.