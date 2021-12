Industrie im Wandel Wird das Ruhrgebiet zum Wasserstoff-Powerhouse?

Dabei hat sich im vergangenen Jahr schon einiges getan. Und es ist einerlei, ob es um Stahl in Duisburg geht oder um Chemie in Marl: Es gibt erste, sehr konkrete Projekte, Wasserstoff in für die Industrie relevanten Mengen in die Region zu bringen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie grüner Wasserstoff produziert wird, sondern vor allem um die Frage, auf welchem Weg dieser Wasserstoff als Gas oder auf dem Energieträger Ammoniak in die Region geschafft werden kann. Der Versorger E.On hat kürzlich geschätzt, dass der Bedarf an Wasserstoff allein im Ruhrgebiet von derzeit jährlich 17 Terawattstunden auf bis zu 150 Terawattstunden im Jahr 2050 steigen könnte.