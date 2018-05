Innogy-Übernahme durch E.On: Sorge um Innogy-Standorte wächst

Bei der neuen E.On sollen nach der Transaktion rund 5000 Stellen gestrichen werden, wie Konzernchef Johannes Teyssen angekündigt hatte. Dabei solle der „unvermeidliche Abbau von Arbeitsplätzen“ selbstverständlich „sozialverträglich und in der gewohnten engen Abstimmung mit unseren Sozialpartnern“ gestaltet werden, so Teyssen. Laut „WAZ“ pocht der Innogy-Betriebsrat aber neben einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen auch auf die Sicherung der Standorte als „zentrale Forderung“. E.On und RWE planen eine komplette Neuordnung ihrer Geschäfte mit der Übernahme von Innogy durch E.On und einem umfangreichen Tausch von Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerten. Am Ende will E.On sich ganz auf die Energienetze und das Endkundengeschäft konzentrieren. RWE würde zu einem reinen Stromproduzenten aus konventionellen und erneuerbaren Energien. Eon erwartet den Vollzug des Übernahmeangebots nicht vor Mitte 2019.