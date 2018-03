RWE mit Milliardengewinn vor Innogy-Zerschlagung

Der Energiekonzern RWE kann mit einem Milliardengewinn im Rücken die geplante Zerschlagung der Tochter-Innogy vorantreiben. Nach einem Rekordverlust von 5,7 Milliarden Euro 2016 fuhr der Versorger im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro ein. "Wir wollten RWE 2017 strategisch neu positionieren und finanziell konsolidieren. Beides ist gelungen", sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Dienstag. Er will am Vormittag in Essen mit E.ON-Chef Johannes Teyssen die Pläne zur Aufteilung der Innogy-Geschäfte vorstellen.