Insiderbericht Uniper steht vor der Verstaatlichung

„Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an einer nachhaltigen Stabilisierungslösung für Uniper“, erklärte Uniper und verwies auf das Ende Juli mit dem Bund und Fortum vereinbarte Stabilisierungspaket. „Wie wir bereits am 14. September kommuniziert haben, prüfen die Beteiligten aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten im operativen Umfeld derzeit auch Anpassungen der Stabilisierungsmaßnahmen, unter anderem auch eine Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde.“ Die Gespräche dazu liefen.