Insolvenzantrag von Nukem Technologies Engineering Wie der Kernkraftentsorger seinen russischen Eigner loswerden will

Der Name Nukem ist mit der Geschichte der Atomkraft in Deutschland eng verwoben. Sogar mit einem ihrer größten Skandale. In den 80er Jahren residierte die RWE-Tochter, die vor allem Brennstäbe herstellte, im sogenannten Hanauer „Atomdorf“, einer Ansammlung von Atomunternehmen, als ihre Tochter Transnuklear in den Verdacht geriet, radioaktiven Müll illegal entsorgt zu haben. Bis in die 90er Jahre wurde prozessiert, der Skandal hatte politische Sprengkraft.