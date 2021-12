Insolvenzverfahren Energieversorger Nummer fünf ist pleite

Damit ist seit Beginn des Energiepreis-Hochs im Herbst bereits der fünfte deutsche Versorger pleite. Vor allem die anhaltend hohen Gaspreise haben den Strompreis in den vergangenen Tagen und Wochen auf immer neue Höhen getrieben. An der Strompreisbörse Epex-Spot kostete eine Megawattstunde Strom im Day-Ahead-Handel gestern 277,88 Euro für eine Lieferung am Folgetag, vor einem Jahr war die gleiche Menge noch für 75 Euro zu haben. Am niederländischen Handelspunkt TTF sprang der Preis für eine Megawattstunde Erdgas, lieferbar im Februar 2022, am Donnerstag zeitweise über 100 Euro.