Investitionen Norwegen bewilligt 19 milliardenschwere Öl- und Gasprojekte

Norwegen sei der einzige Nettoexporteur von Öl und Gas in Europa, sagte er. Mit den Projekten werde neue Produktion in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre sichergestellt, um die hohen Lieferkapazitäten beibehalten zu können. Die Projekte setzen sich zusammen aus neuen Erschließungen, weiterer Entwicklung bestehender Öl- oder Gasfelder und Investitionen in stärkere Inanspruchnahme vorhandener Förderstätten.



