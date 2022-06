Jörg Tumat Neuer Chef bei Rosneft Deutschland

Rosneft Deutschland mit Sitz in Berlin ist ein zentraler Player für die deutsche Energieversorgung und sowohl für die Belieferung der Raffinerien PCK, MiRO und Bayernoil mit Rohöl verantwortlich als auch für den Vertrieb der Mineralölprodukte. Die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder spielt insbesondere für die Versorgung von Berlin und das Umland eine große Rolle. Seit der Inbetriebnahme in den 1960er Jahren bezieht die Anlage ihr Öl direkt aus Russland über die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft).