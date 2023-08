Kanadischer Wasserstoff „Eine dumme Idee, aus Verzweiflung entstanden“

Für die zweite Phase ab 2026, wenn E.On und Uniper jedes Jahr 1 Million Tonnen Ammoniak erhalten sollen, hat Larry Hughes, Professor für Energiewirtschaft an der Dalhousie-Universität in Nova Scotia, einen Bedarf von rund 11.000 Gigawattstunden errechnet. „Das ist soviel Elektrizität wie Nova Scotia Power im gesamten Jahr 2021 produzierte,“ sagt er. Ihm zu Folge müsste EverWind in den nächsten drei Jahren mindestens 600 Windräder errichten, um die Lieferversprechen einzuhalten.

EverWind stellt die zusätzliche Errichtung eines Solarparks mit einer Kapazität von 300 Megawatt (laut Website) beziehungsweise bis zu 350 Megawatt (in der Kundenpräsentation) in Aussicht und spricht überdies von Speicherkapazitäten. Vor allem in den Wintermonaten werde man nicht benötigten Strom in das Netz einspeisen. „Das hängt von vielen Faktoren ab,“ bremst Hughes den Optimismus. „Mit dem Klimawandel wandelt sich auch das Wetter. Dieser Sommer war miserabel für Sonnenenergie. Wenn sich der Ozean erwärmt und die Winde sich ändern, ist vergangene Leistung keine Garantie für künftigen Erfolg.“ Zudem dürfe es keine Lieferprobleme für Türme, Rotoren und Turbinen geben.