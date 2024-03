Klima-Start-ups Milliardenmarkt Klima-Start-ups: Hohe Nachfrage, trotzdem Probleme

Laut Umfragen des Start-up-Verbands entwickeln Gründerteams heutzutage überwiegend Geschäftsmodelle, die Hardware und Software vereinen – also Produkt mit IT. Bei nicht-grünen Gründerteams sind Software-Lösungen beliebter. Die Studie zeigt aber auch, was die Probleme im Klimasegment sind: Die jungen Unternehmen tun sich schwer bei der Kundenakquise und der Kapitalbeschaffung. Beides Schwierigkeiten, die auch bei anderen jungen Unternehmen auftreten. Aber die Finanzierungsthematik sei bei umweltbewussten Geschäftsmodellen besonders herausfordernd, so der Start-up-Verband.