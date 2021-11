Klimagipfel Wie privat finanzierte Kernfusion die Energieprobleme der Menschheit lösen soll

Binderbauer, der in einem Ort nahe Wien aufwuchs, kam mit 16 Jahren in die USA. Rostoker war sein Doktorvater an der Universität von Irvine in Kalifornien. TAE wählte einen eleganten, aber auch schweren Weg. Sein Reaktor sollte weder radioaktives Material verwenden noch erzeugen. Er basiert auf der neutronenfreien Kernfusion von Wasserstoff-Protonen und Bor-Kernen und nicht wie bei anderen auf der Fusion der Wasserstoff-Isotope Deuterium und Tritium, die schnelle Neutronen freisetzen. Der Nachteil ist, dass wesentlich höhere Energien für die Reaktion nötig sind und zugleich die Energieausbeute geringer.



Trotzdem geht Binderbauer davon aus, nach 2030 Strom zu Preisen von 7 Cent pro Kilowatt-Stunde liefern zu können. Doch kommt die Kernfusion zu spät für den Klimawandel, selbst wenn sie bereits Anfang kommendes Jahrzehnt verfügbar sein sollte? Binderbauer glaubt das nicht. Denn in den nächsten 25 Jahren soll sich der Strombedarf der Menschheit verdoppeln. Zugleich müssen fossile Energieträger ausgemerzt werden. Und es muss eine Energiequelle geben, die rund um die Uhr bereitsteht. Zwar werden auch Milliarden von Dollar in bessere Batterien gesteckt, doch Stromspeicher, die den Strombedarf einer Großstadt für gleich mehrere Tage vorhalten können, dürften zumindest sehr teuer sein. „Gerade am Anfang sehe ich Fusionsenergie als zusätzliche Energiequelle, die dem Übergang zu emissionsfreien Energien hilft“, sagt Binderbauer.