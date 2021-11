Klimagipfel Wie privat finanzierte Kernfusion die Energieprobleme der Menschheit lösen soll

Nach einer aktuellen Studie gibt es derzeit weltweit mindestens 35 Unternehmen, die sich der Kernfusion verschrieben haben. Die meisten davon in Nordamerika und in Europa. In Deutschland zählt das Münchner Start-up Marvel Fusion dazu.

Viele dieser Unternehmen sind in den vergangenen zehn Jahren entstanden. Private Investoren haben mindestens 1,9 Milliarden Dollar in sie gepumpt. Die Summen liegen wahrscheinlich noch höher, werden aus Geheimhaltungsgründen nicht publiziert. Auch in China werden große Fortschritte gemacht, die Informationen zu Start-ups sind allerdings spärlich. Der Zugang zu neuen Energiequellen ist politisch und militärisch hochsensibel.