Klimaziele: „Die Frage ist, welche Kosten durch die Klimapolitik noch dazu kommen“

WirtschaftsWoche: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat positive Botschaften vermittelt: 2023 haben wir in Deutschland den CO2-Ausstoß stark reduziert wie seit 1990 nicht mehr. Und bei den Klimaschutzzielen bis 2030 sind wir den Annahmen nach erstmals auf Kurs. Gehen Sie bei der positiven Beurteilung mit?

Matthias Kalkuhl: Es kommt darauf an, worauf man schaut. Es ist noch längst nicht sicher, dass wir unsere Ziele 2030 erreichen. Und schon gar nicht die für 2045. Im vorigen Jahr war sicher im Energiesektor der Erfolg enorm. Da wurden in großem Maß Emissionen eingespart. Der Sektor ist für zwei Drittel der CO2-Minderung 2023 verantwortlich. Das wiederum hat viel damit zu tun, dass weniger Kohle und wieder mehr Gas verstromt wurde, als vorher angenommen. Und da sind dann die schwachen Sektoren: Bei Gebäuden ist nicht genug passiert. Ganz schwach schneidet der Verkehr ab, aber auch die Landwirtschaft.